КРОСС НАЦИИ - 2017

Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
16 сентября в Куйбышеве пройдет традиционный Кросс Нации.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
А сейчас давайте вспомним, как проходил Кросс Нации в прошлом году!
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16 сентября в Барабинске концерт команды КВН "Чешский крот"
Возобновляет работу
военно-патриотический клуб «Голубые береты»
Депутат Тиков и его компания. Это наш общий позор или что?
Дорожно-транспортные происшествия с 18 по 24 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
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