КРОСС НАЦИИ - 2017

16 сентября в Куйбышеве пройдет традиционный Кросс Нации.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

krnac2017

krnac20172

А сейчас давайте вспомним, как проходил Кросс Нации в прошлом году!

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