Аверьяскин вымогатель?

Интереснейшую статью про господина Аверьяскина опубликовал сайт Тайга.инфо.

Еще один непорочный и кристально честный и чистый член (нашего общества)

оказался, как можно предположить на основе опубликованного материала,

проходимцем и прохиндеем.

Сама статья здесь: http://tayga.info/136223

Ее суть состоит в, пожалуй, одном абзаце:

«В начале 2014 года с руководством УК связался Сергей Аверьяскин, предложивший покровительство, которое должно было состоять в защите от проверок надзорных органов, - написал в заявлении в полицию исполнительный директор АО „МКС-Новосибирск“ Иван Волков. - Аверьяскин отметил, что решает все вопросы на самом высоком уровне. Он предложил составить фиктивный договор, по которому ему будут перечислять денежные средства, а в предмете договора указать "проведение лекций и семинаров".

Читая фразу "Аверьяскин отметил, что решает все вопросы на самом высоком уровне" почему то на ум приходит фамилия Титков. Это который депутат Законодательного собрания Новосибирской области. Наш родной народный избранник. Который с чувством своего великого превосходства над всей остальной челядью материт и сыплет угрозы в адрес работников штрафстоянки, куда отправили его, депутата Титкова, многомиллионный по стоимости автомобиль.

Опозорился на всю Россию наш народный избранник.

Оригинал видео с матами Титкова смотрите здесь: https://youtu.be/XpTGyo7zIHA

Но, вернемся к Аверьяскину. По некоторым данным, этот господин предлагал подобную схему, как указана в вышеприведенном абзаце, а именно заключить фиктивный договор с ним на якобы проведение лекций и всякой другой херни и руководству Барабинска. Взамен Аверьяскин обещал защитить город от проверок разного рода надзорных органов. Руководство города не пошло на криминальную сделку и, образно выражаясь, послало Аверьяскина по всем известному адресу. Всё дальнейшее, что происходило и происходит в Барабинске - как можно с достаточной долей уверенности предположить, результат мести Аверьяскина за отказ руководства города заключить с ним фиктивную, а по сути, криминальную, сделку.

Тут очень кстати под руку Аверьяскину подвернулся Терещенко. И пошло-поехало.

Но, при обсуждении темы Терещенко и Аверьяскина и, конечно, народного избранника по фамилии Титков, комментаторы напрочь забывают о тех, кто напрямую способствует и безусловно поддерживает деятельность этих господ, делая из них идолов и святых.

Именно эти люди несут столь же высокую меру отвественности за то, что эти нечистоплотные деятели чувствуют себя вольготно в Барабинске и, как следует из статьи на сайте "Тайга.инфо" во всей Новосибирской области.

Это: редактор газеты "Аспект" Наталья Чайка; ее правая рука Наталья Хрущева; некая личность, называющая себя журналисткой, по фамилией Хлюкина и недавно примкнувшая к ним Ирина Шевченко.

А сейчас подробнее о новом персонаже, восхваляющем Терещенко и то ли его хозяев, то ли близких по духу людей.

Ирину Шевченко до недавнего времени в Барабинске никто не знал. Да и она бывала в Барабинске пару-тройку раз, не более. Поскольку, дальше Куйбышева ее интересы не распространялись. Но, вдруг, одномоментно, этот человек стал всплывать на сайте и на страницах газеты Аспект с материалами в которых с неистовой силой борется за счастливую жизнь жителей Барабинска и с такой же неистовой силой гнобит руководство города. При этом, тот же Терещенко а значит и его хозяева выглядят чуть ли не святыми.

С чего бы это? Ответ прост. Ирина Шевченко в бытность Аверьяскина Главой Куйбышева была правой рукой этого деятеля. А именно руководила городской пресс-службой. Правда пресс-служба состояла из одного человека - самой Ирины, но это не суть важно. И именно Шевченко все годы царствования Аверьяскина в Куйбышеве рассказывала людям какой Аверьяскин гениальный пророк.

После изгнания Аверьяскина с должности Главы города, ставший Главой Куйбышева Максимов быстренько избавился от Ирины Шевченко, здраво рассудив, что ей не место в новой команде.

И вот, помыкавшись, Ирина Шевченко вернулась к истокам, к своему бывшему покровителю, к Сергею Аверьяскину. А именно, стала едва ли не главным проповедником того, как в Барабинске плохо и ужасно. Восхваляя, по сути, Аверьяскина, в лице Терещенко.

Сейчас Ирина Шевченко, по ее словам, работает в администрации Куйбышевского района, но кем именно не говорит, лишь намекает, что ее фигура значима. И совершенно непонятно, с какой стати у неё, работника администрации Куйбышевского района, внезапно возник жгучий интерес к Барабинску. Причем исключительно негативный. Может быть виной всему деньги?

Можно предположить, что Ирине Шевченко дает задания, по старой дружбе, лично Аверьяскин. Возможно, через Терещенко. И цель таких заданий, что вполне вероятно, месть за отказ администрации Барабинска подписать с Аверьяскиным фиктивный договор.

Таким образом - полную ответственность за то, что Титков, Аверьяскин, Терещенко создали в Барабинске нервную обстановку, когда людям "впаривают" то, что хотят, руководствуясь своими, возможно, шкурными интересами вышеуказанные личности, несут, помимо вышеназванной троицы, редактор газеты "Аспект" Наталья Чайка, ее правая рука Наталья Хрущева, некто, называющая себя журналисткой по фамилии Хлюкина и активизировавшаяся в последнее время Ирина Шевченко.

ДЕВОЧКИ, ВАМ НЕ СТЫДНО?