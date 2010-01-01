Разбор-забор

В центре города Куйбышева разбирают бывший "Дом пионеров"

и опять же бывший кинотеатр "Комета".

И то и другое здание находятся в частной собственности и что будет построено на месте разобранных зданий пока непонятно. Но, по слухам (именно по-слухам, не более), и там и там будет возведено нечто, относящееся к торговле. А может и что-то другое.

Официальной информации о намерениях собственников на этот счет пока нет.

Поживём - увидим.