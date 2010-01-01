Мисс ЗОЖ - 2017

31 августа прошёл кастинг областного конкурса для социально активных девушек
"Мисс Здоровый образ жизни 2017".

В финал конкурса прошли 14 участниц, именно эти девушки будут бороться
за главный приз и титул "Мисс Здоровый образ жизни 2017".

Город Куйбышев на конкурсе будет представлять
студентка Куйбышевского сельскохозяйственного техникума
ЕКАТЕРИНА ДОЛЖИКОВА.

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А вот имена остальных претенденток:
Снегирева Мария - Ленинский район города Новосибирска
Журнаева Анастасия - Октябрьский район города Новосибирска
Ли Анна - Октябрьский район Города Новосибирска
Калинина Кристина - Центральный округ города Новосибирска
Шевченко Любовь - Центральный округ города Новосибирска
Тостых Кристина - Ленинский район города Новосибирска
Довранова Инесса - Октябрьский район Города Новосибирска
Грибач Елизавета - Город Обь Новосибирской области
Абышева Полина - Город Искитим Новосибирской области
Ерохина Галина - Черепановский район Новосибирской области
Шарипова Диана - Город Бердск Новосибирской области
Санникова Татьяна - Центральный округ города Новосибирска
Гимеева Татьяна - Центральный округ города Новосибирска

Финал конкурса состоится 21 сентября в Новосибирске.
БОЛЕЕМ ЗА ЕКАТЕРИНУ ДОЛЖИКОВУ!

А вот, кстати, совсем недавнее видео с Екатериной...

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