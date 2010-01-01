Мисс ЗОЖ - 2017

31 августа прошёл кастинг областного конкурса для социально активных девушек

"Мисс Здоровый образ жизни 2017".

В финал конкурса прошли 14 участниц, именно эти девушки будут бороться

за главный приз и титул "Мисс Здоровый образ жизни 2017".

Город Куйбышев на конкурсе будет представлять

студентка Куйбышевского сельскохозяйственного техникума

ЕКАТЕРИНА ДОЛЖИКОВА.

А вот имена остальных претенденток:

Снегирева Мария - Ленинский район города Новосибирска

Журнаева Анастасия - Октябрьский район города Новосибирска

Ли Анна - Октябрьский район Города Новосибирска

Калинина Кристина - Центральный округ города Новосибирска

Шевченко Любовь - Центральный округ города Новосибирска

Тостых Кристина - Ленинский район города Новосибирска

Довранова Инесса - Октябрьский район Города Новосибирска

Грибач Елизавета - Город Обь Новосибирской области

Абышева Полина - Город Искитим Новосибирской области

Ерохина Галина - Черепановский район Новосибирской области

Шарипова Диана - Город Бердск Новосибирской области

Санникова Татьяна - Центральный округ города Новосибирска

Гимеева Татьяна - Центральный округ города Новосибирска

Финал конкурса состоится 21 сентября в Новосибирске.

БОЛЕЕМ ЗА ЕКАТЕРИНУ ДОЛЖИКОВУ!

А вот, кстати, совсем недавнее видео с Екатериной...