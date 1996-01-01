Новый начальник УО

Четвёртого сентября на планерном совещании Глава Куйбышевского района
Олег Караваев представил коллегам нового начальника
управления образования администрации Куйбышевского района.
Им стала Алёна Меринова, ранее руководившая средней общеобразовательной школой № 3.

Алёна Анатольевна Меринова родилась 7 октября 1974 года.
Имеет высшее профессиональное образование. Трудовую деятельность начала в 1996 году.
Работала учителем русского языка, социальным педагогом, заместителем директора в школе № 6. Последние полтора года руководила средней общеобразовательной школой № 3.

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Согласна долой Игнатьеву!

Опубликовано Гость в 5 Сентябрь, 2017 - 10:30.

Согласна долой Игнатьеву!

долой долой а кто заменит

Опубликовано Гость в 5 Сентябрь, 2017 - 11:09.

долой долой а кто заменит никто не пойдет на эту работу

Гутов

Опубликовано Гость в 5 Сентябрь, 2017 - 11:25.

Гутов

Пенсионеры работают на

Опубликовано Гость в 4 Сентябрь, 2017 - 20:55.

Пенсионеры работают на хороших должностях, а выпускники вузов не могут устроиться в гос организации. В Барабинске это повсеместно, особенно в органах власти. Так вот, пенсионеры просто день коротают, ходят по магазинам в рабочее время, решают свои проблемы, в этом возрасте практически нет ни энергии ни энтузиазма. Если есть сомнения, поручите одну задачу молодому и пенсионеру, результат не заставит себя ждать. Почему они по собственному желанию не уходят на пенсию понятно, но почему их не просят уйти, понятно не очень. Они что уникумы? Наврядли.

в Куйбышеве все как у людей и

Опубликовано Гость в 4 Сентябрь, 2017 - 20:18.

в Куйбышеве все как у людей и начальник уо молодая в барабинске нач УО вечная уже и на пенсии все равно не уходит Дайте дорогу молодым !!!!!

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