Новый начальник УО

Четвёртого сентября на планерном совещании Глава Куйбышевского района

Олег Караваев представил коллегам нового начальника

управления образования администрации Куйбышевского района.

Им стала Алёна Меринова, ранее руководившая средней общеобразовательной школой № 3.

Алёна Анатольевна Меринова родилась 7 октября 1974 года.

Имеет высшее профессиональное образование. Трудовую деятельность начала в 1996 году.

Работала учителем русского языка, социальным педагогом, заместителем директора в школе № 6. Последние полтора года руководила средней общеобразовательной школой № 3.

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