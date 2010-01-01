Убийство топором. Суд

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор

по уголовному делу в отношении 67-летнего пенсионера Михаила Крестьянова.

Он признан виновными в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что в марте 2017 года между Крестьяновым и 49-летним потерпевшим, находящимися в состоянии алкогольного опьянения в помещении бани, расположенной на территории домовладения в с. Биаза Северного района, произошла ссора, в ходе которой у Крестьянова сформировался преступный умысел, направленный на причинение смерти мужчине.

Крестьянов взял нож и нанес своему знакомому множество (не менее 13) ударов в область головы, верхних и нижних конечностей, затем волоком вытащил его в предбанник и, обнаружив, что последний продолжает подавать признаки жизни, взял стоящий в предбаннике колун и нанес им один удар в голову потерпевшего. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Подсудимым была написана явка с повинной, вина в совершении преступления признана в полном объеме.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя, признал Крестьянова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.