Открытие кинозала. ВИДЕО!

Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
В ДК города Куйбышева открылся отличный современный кинозал!
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Утерян сотовый телефон Айфон 4 в синем чехле
Как оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50 процентов
Уголовное дело Главы Абрамовского сельсовета направляется в суд.
Дорожно-транспортные происшествия с 18 по 24 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
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