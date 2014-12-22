Половина штрафа

Как оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%

С 01 января 2016 года действует скидка 50% на оплату штрафов ГИБДД.

Согласно Федеральному закону от 22.12.2014 г. № 437-ФЗ: «При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения ... не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа…». Другими словами, скидка действует в течение 20 дней с момента наложения штрафа. Крайний срок оплаты штрафа ГИБДД со скидкой — до полуночи 20-го дня. С 21 дня данные изменятся, и придется платить полную сумму штрафа.

На некоторые нарушения скидка 50% не распространяется. Такие нарушения нужно оплачивать полностью. Если вы не внесете полную сумму штрафа, то спустя 60 дней она увеличится вдвое. Чтобы избежать подобной ситуации, ознакомьтесь со списком нарушений ГИБДД, которые не участвуют в акции:

– любые нарушения связанные с алкогольными или наркотическими веществами;

– отказ от медицинского освидетельствования;

– повторное превышение скоростного режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч;

– повторный проезд на красный свет;

– выезд на встречную полосу автомобильного движения;

– повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;

– причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Нарушение считается повторным, если вы совершили его до истечения одного года со дня предыдущего аналогичного нарушения.

Для проверки штрафов воспользуйтесь услугой «Штрафы ГИБДД» на портале государственных услуг. По номеру водительского удостоверения и данным автомобиля проверьте, есть ли штрафы и какие из них можно оплатить со скидкой.

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин