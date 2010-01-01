Профильная смена по ПДД

Лето - наилучшая пора для общения с друзьями, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год. Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП из-за несоблюдения детьми требований сигналов светофора. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем неоправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.

Профильная смена, организованная Центром дополнительного образования детей администрации Барабинского района и Госавтоиспекцией Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» проводилась в Детском оздоровительном лагере «Зёрнышко». Её участниками стали воспитанники в возрасте от 11 до 17 лет, которые окунулись в атмосферу позитивного общения, изучения Правил дорожного движения, полезного и приятного время провождения на целых 5 дней. Целями и задачами смены являлись: активизация работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного поведения на улицах и дорогах, добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; привлечение к участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков; воспитание чувства ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах, самостоятельности в принятии правильных решений; развитие внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; формирование целостной системы знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах, интеллектуальное развитие и оздоровление подрастающего поколения. Благодаря этой работе закладываются основы формирования культуры общения, толерантности. В процессе обучения ребята познакомились с историей и развитием Правил дорожного движения, узнали о первом светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, о велосипеде в России, о первых дорожных знаках, приняли участие в интерактивной игре по ПДД «Поле чудес», конкурсе рисунков «Безопасность на улицах города» и акции «Мы-пешеходы», а так же состязались в викторине по правилам дорожного движения, составляли карты «Мой безопасный путь домой», изготавливали буклеты и листовки по ПДД для акции, просматривали фильмы о ПДД, оформили стенд «Правила дорожные - Правила надежные». Подобные мероприятия проводятся в нашем районе ежегодно. Очень часто участниками таких смен так же становятся ребятишки из других районов нашей области.

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин