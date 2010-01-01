Сводка ГИБДД с 18 по 24 августа

Дорожно-транспортные происшествия

произошедшие в период с 18 по 24 августа

18 августа в 11.20 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством около дома 1В расположенного на переулке Кузнечный города Барабинска. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть он нарушил очередность проезда и совершил столкновение с автомобилем «КИА». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

19 августа в 20.50 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством на полевой дороги вблизи 4км автодороги Барабинск-Куйбышев. В пути следования он не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание автомобиля в кювет. Что послужило причиной дорожно-транспортного происшествия – остаётся лишь догадываться. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «внедорожника» отказался. В отношении него собран административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, который уже передан в суд. Наказание предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение специального права на управление транспортными средствами сроком от 1.5 до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

20 августа в 23.20 водитель не установленного автомобиля управлял транспортным средством около дома №20 расположенного в квартале "Г" города Барабинск, совершил наезд на автомобиль «Тойота», после чего покинул место происшествия, оставив автомобиль на месте ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

24 августа в 11.30 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №3 расположенного на переулке Водопроводный города Барабинск. При выполнении манёвра - движение задним ходом, он не убедился в безопасности своих действий в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота».



Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции

Андрей Дамзин