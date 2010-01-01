БАЛ ЦВЕТОВ

Ярко, красочно и позитивно прошел "Бал цветов"
в предпоследний день лета на площади города Барабинска.

ФОТО: Лилия Раздобарова

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