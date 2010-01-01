Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
Ярко, красочно и позитивно прошел "Бал цветов"
в предпоследний день лета на площади города Барабинска.
ФОТО: Лилия Раздобарова
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Уголовное дело Главы Абрамовского сельсовета направляется в суд.
Депутат Тиков устроил скандал с матами на штрафстоянке
Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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