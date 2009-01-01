Дело передано в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

завершено расследование уголовного дела по обвинению главы Абрамовского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области в совершении 17 эпизодов преступлений,

предусмотренных статьями 290,159,286,160, 222 УК РФ, а именно – в получении взяток

на сумму 365 тыс. рублей, приобретении путем обмана прав на 5-ть земельных участков

общей площадью 1,7 га и стоимостью свыше 2,3 млн. рублей, девяти фактах превышения

должностных полномочий при выделении земельных участков на территории поселения,

присвоении имущества сельсовета на сумму свыше 51 тыс. рублей, а также

в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В период с 2009 по 2016 год глава Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области из корыстной и личной заинтересованности получал взятки в виде денег от жителей Куйбышевского района за предоставление в собственность 5-ти земельных участков путем вынесения задними числами от имени предыдущего главы поселения фиктивных постановлений. Кроме того, в период с 2014 по 2016 год обвиняемый присвоил вверенные ему бензиновый триммер, сварочный аппарат, компьютер и 120 метров металлической трубы.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного дела следователем были установлены факты нарушения обвиняемым законодательства о противодействии коррупции и направлена информация депутатам совета депутатов Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. По результатам её рассмотрения обвиняемый лишился своих полномочий.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 24,2 млн. рублей. В ходе следственных действий у него было изъято похищенное имущество и 220 боевых патронов калибра 7,62 мм.

Виновным себя в совершении инкриминированных преступлений бывший глава сельсовета не признал.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Новосибирской области. После вручения его копии обвиняемому, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.