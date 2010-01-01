Компания ВЕКТОР дарит подарки

Сотрудники компании "Вектор" вручили детям находящимся в Отделении
социальной реабилитации для несовершеннолетних, игрушки, множество
школьных и письменных принадлежностей необходимых школьникам
и маленьким ребятишкам в канун праздника День Знаний. И конечно,
пожелали школьникам хорошо учиться, а маленьким ребятишкам хорошо
себя вести и слушаться взрослых!

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Кабельное телевидение "ВЕКТОР"
Группа ВКонтакте: https://vk.com/vektorbrb
Группа в Одноклассниках: https://ok.ru/group/53343762055310

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1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



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