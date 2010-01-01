Компания ВЕКТОР дарит подарки
Сотрудники компании "Вектор" вручили детям находящимся в Отделении
социальной реабилитации для несовершеннолетних, игрушки, множество
школьных и письменных принадлежностей необходимых школьникам
и маленьким ребятишкам в канун праздника День Знаний. И конечно,
пожелали школьникам хорошо учиться, а маленьким ребятишкам хорошо
себя вести и слушаться взрослых!
Кабельное телевидение "ВЕКТОР"
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