Депутат Титков матерится

Депутат Титков устроил скандал на штрафстоянке,
куда увезли его Land Cruiser

Оригинал видео с матами Титкова - здесь https://youtu.be/XpTGyo7zIHA

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Серый, молодец! настоящий

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 22:05.

Серый, молодец! настоящий депутат тебе место на этой стоянке с метлой.

Сережа !! Что молчишь когда

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 22:04.

Сережа !! Что молчишь когда другие машины увозят ! Своя рубашка ближе к телу ! Как же ты изменился ! Когда помощником машиниста по другому к людям относился ! Власть испортила тебя ! Да только интриги можешь в нашем городе делать ! ПОЗОР ДЕПУТАТУ ТИТКОВУ !

Откуда у него Такой дорогой

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 22:02.

Откуда у него Такой дорогой внедорожник,что у него зарплата большая...

Нормально он себя ведет. Вам

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:59.

Нормально он себя ведет. Вам бы только повод посмеяться да поунижать анонимно. И он абсолютно прав. К тому, что авто эвакуировали, у него, вроде, нет притензий. Ко всему остальному вполне обоснованны. Вы же, окажись на его месте, тихо ныли бы. Он молодец. Потому что во первых прав, во вторых знает себе цену и чувствует за собой силу. Это пример всем как нужно действовать в подобных ситуациях. Уверенно в себе, своей правоте и конечно же нагло. Наглость это хорошее оружие. А уверенность хорошо разоружает противника. Ну а кто у нас не выражается ненцензурно? Бростье в меня камень тогда чтоли.

Господин Тиков, зачем фамилии

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:45.

Господин Тиков, зачем фамилии рядовых сотрудников? Зайдите в Зак собрание, скоро первы сессия, там ваш коллега и однопартиец Ильенко, на морду Бесенко. Как перее..ите ему по роже. Со словами поставим заслон бизнесу по воровству автомобилей. Ты что типа совсем о....ел. И в ютьюб эту постанову. ....ть буду Вас будут выбирать пожизненно, примо в Госдуму. Станите популярный как Карел Гот. Вы кстати похожи.

давай Серега гноби плебеев

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:42.

давай Серега гноби плебеев они не люди ты человек!!!!!

Истинное лицо народного

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:34.

Истинное лицо народного избранника!!!!!

Отправьте видео во все

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:12.

Отправьте видео во все областные СМИ и авто программы, пусть люди знают, кто он есть.

Хозяин жизни епт...

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:04.

Хозяин жизни епт...

Титок позорник

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 20:58.

Титок позорник

нормально сергей ведет себя,

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 21:22.

нормально сергей ведет себя, а вы бы как ?

Надо на него обратиться в

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 20:41.

Надо на него обратиться в Заксобрание в комиссию по этике. Интересно есть такая?

Есть такая комиссия. И

Опубликовано pro-sibir22 в 28 Август, 2017 - 20:48.

Есть такая комиссия. И сделать это нужно поручить Терещенко.

хозяин Терещенко показал свое

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 20:41.

хозяин Терещенко показал свое истинное лицо. ПОЗОРНИК!!!!!

старый позорник

Опубликовано Гость в 28 Август, 2017 - 20:37.

старый позорник

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