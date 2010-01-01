Депутат Титков матерится
Депутат Титков устроил скандал на штрафстоянке,
куда увезли его Land Cruiser
Оригинал видео с матами Титкова - здесь https://youtu.be/XpTGyo7zIHA
- 299 просмотров
Депутат Титков устроил скандал на штрафстоянке,
куда увезли его Land Cruiser
Оригинал видео с матами Титкова - здесь https://youtu.be/XpTGyo7zIHA
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Серый, молодец! настоящий
Баллы: 3
Серый, молодец! настоящий депутат тебе место на этой стоянке с метлой.
Сережа !! Что молчишь когда
Баллы: 3
Сережа !! Что молчишь когда другие машины увозят ! Своя рубашка ближе к телу ! Как же ты изменился ! Когда помощником машиниста по другому к людям относился ! Власть испортила тебя ! Да только интриги можешь в нашем городе делать ! ПОЗОР ДЕПУТАТУ ТИТКОВУ !
Откуда у него Такой дорогой
Баллы: 3
Откуда у него Такой дорогой внедорожник,что у него зарплата большая...
Нормально он себя ведет. Вам
Баллы: 0
Нормально он себя ведет. Вам бы только повод посмеяться да поунижать анонимно. И он абсолютно прав. К тому, что авто эвакуировали, у него, вроде, нет притензий. Ко всему остальному вполне обоснованны. Вы же, окажись на его месте, тихо ныли бы. Он молодец. Потому что во первых прав, во вторых знает себе цену и чувствует за собой силу. Это пример всем как нужно действовать в подобных ситуациях. Уверенно в себе, своей правоте и конечно же нагло. Наглость это хорошее оружие. А уверенность хорошо разоружает противника. Ну а кто у нас не выражается ненцензурно? Бростье в меня камень тогда чтоли.
Господин Тиков, зачем фамилии
Баллы: 5
Господин Тиков, зачем фамилии рядовых сотрудников? Зайдите в Зак собрание, скоро первы сессия, там ваш коллега и однопартиец Ильенко, на морду Бесенко. Как перее..ите ему по роже. Со словами поставим заслон бизнесу по воровству автомобилей. Ты что типа совсем о....ел. И в ютьюб эту постанову. ....ть буду Вас будут выбирать пожизненно, примо в Госдуму. Станите популярный как Карел Гот. Вы кстати похожи.
давай Серега гноби плебеев
Баллы: 3
давай Серега гноби плебеев они не люди ты человек!!!!!
Истинное лицо народного
Баллы: 5
Истинное лицо народного избранника!!!!!
Отправьте видео во все
Баллы: 8
Отправьте видео во все областные СМИ и авто программы, пусть люди знают, кто он есть.
Хозяин жизни епт...
Баллы: 7
Хозяин жизни епт...
Титок позорник
Баллы: 9
Титок позорник
нормально сергей ведет себя,
Баллы: -6
нормально сергей ведет себя, а вы бы как ?
Надо на него обратиться в
Баллы: 13
Надо на него обратиться в Заксобрание в комиссию по этике. Интересно есть такая?
Есть такая комиссия. И
Баллы: 9
Есть такая комиссия. И сделать это нужно поручить Терещенко.
хозяин Терещенко показал свое
Баллы: 5
хозяин Терещенко показал свое истинное лицо. ПОЗОРНИК!!!!!
старый позорник
Баллы: 6
старый позорник
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