Каинская ярмарка - 2017

Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
В Куйбышеве, впервые за много лет прошла Каинская ярмарка.
Традиции возрождаются!
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Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Вера Ганзя вошла в состав рабочей группы созданной губернатором
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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