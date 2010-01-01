Каинская ярмарка - 2017

В Куйбышеве, впервые за много лет прошла Каинская ярмарка.
Традиции возрождаются!
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КАПЧА
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3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



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