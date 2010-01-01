ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ

В Куйбышеве прошла выставка цветов, овощей и фруктов!
Было очень красиво!

На открытии выставки детишки станцевали танец.
СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Информационный сюжет будет позже!

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