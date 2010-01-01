Рабочая группа

Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
Вера Ганзя, депутат Государственной Думы, вошла в состав созданной
губернатором рабочей группы по рассмотрению социально-экономической
ситуации в городе Барабинске.
Подробнее о форматировании
Вера Ганзя вошла в состав рабочей группы созданной губернатором
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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