Рабочая группа

Вера Ганзя, депутат Государственной Думы, вошла в состав созданной
губернатором рабочей группы по рассмотрению социально-экономической
ситуации в городе Барабинске.

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