31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал

Время работы кинозала:

Среда-четверг: с 10.00-22.00;

Пятница-воскресенье: с 14.00-24.00;

Понедельник, вторник - выходной.

Тел. для бронирования билетов: 8-913-732-22-71

31 августа в 18.00 премьера фильма "Гоголь.Начало" 2D (16+).

Цена билета: 180 руб.

Билеты на открытие кинозала можно приобрести в кассе ДК 31 августа

с 11.00 по адресу: ул, Партизанская, 95

В день открытия кинозала бронирование билетов осуществляться не будет.

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