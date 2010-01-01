Открытие кинозала
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Время работы кинозала:
Среда-четверг: с 10.00-22.00;
Пятница-воскресенье: с 14.00-24.00;
Понедельник, вторник - выходной.
Тел. для бронирования билетов: 8-913-732-22-71
31 августа в 18.00 премьера фильма "Гоголь.Начало" 2D (16+).
Цена билета: 180 руб.
Билеты на открытие кинозала можно приобрести в кассе ДК 31 августа
с 11.00 по адресу: ул, Партизанская, 95
В день открытия кинозала бронирование билетов осуществляться не будет.
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