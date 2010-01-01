Программа проведения районного праздника

«Каинск исторический. Итоги столетия».

Духовно-просветительский центр

ул.Чехова,16

18.00-18.15

Панихида о погибших.

Здание Районного Дома культуры

ул.Краскома, 5

18.20-18.40 Возложение цветов к мемориальной доске в честь героев Первой мировой войны (1914-1918 гг.)

Районный Дом культуры

ул.Краскома, 5

18.00-19.30

Выставка краеведческих материалов сельских библиотек «Чем больше узнаю, тем больше берегу»

Сквер «Имени В.В.Куйбышева»

Памятник В.В.Куйбышеву

18.55-19.05

Возложение цветов к памятнику В.В.Куйбышева.

Музейный комплекс города Куйбышева

ул. Папшева, 5

19.00-20.00

Экспозиция «Каинск-Куйбышев. 1914-1991 годы»

Музейный комплекс города Куйбышева

ул. Коммунистическая, 29

19.00 – 20.00

Фольклорно – игровой праздник на купеческом подворье «Три спаса»

Сквер «Городская площадь» памятник «Борцам за власть советов»

19.50-20.05

Реставрация событий у памятника «Борцам за власть советов», возложение цветов к памятнику.

Сквер «Городская площадь»

у кинотеатра «Комета»

18.00-21.30 Каинская ярмарка: работа Каинского трактира, работа торговых павильонов, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества Каинский Арбат.

Сквер «Городская площадь»

20.30-22.00 Театрализованно-концертная программа «Мой город - капелька России».