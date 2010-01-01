Каинск исторический

Программа проведения районного праздника
«Каинск исторический. Итоги столетия».

Духовно-просветительский центр
ул.Чехова,16
18.00-18.15
Панихида о погибших.
Здание Районного Дома культуры
ул.Краскома, 5
18.20-18.40 Возложение цветов к мемориальной доске в честь героев Первой мировой войны (1914-1918 гг.)

Районный Дом культуры
ул.Краскома, 5
18.00-19.30
Выставка краеведческих материалов сельских библиотек «Чем больше узнаю, тем больше берегу»

Сквер «Имени В.В.Куйбышева»
Памятник В.В.Куйбышеву
18.55-19.05
Возложение цветов к памятнику В.В.Куйбышева.

Музейный комплекс города Куйбышева
ул. Папшева, 5
19.00-20.00
Экспозиция «Каинск-Куйбышев. 1914-1991 годы»

Музейный комплекс города Куйбышева
ул. Коммунистическая, 29
19.00 – 20.00
Фольклорно – игровой праздник на купеческом подворье «Три спаса»
Сквер «Городская площадь» памятник «Борцам за власть советов»
19.50-20.05
Реставрация событий у памятника «Борцам за власть советов», возложение цветов к памятнику.

Сквер «Городская площадь»
у кинотеатра «Комета»
18.00-21.30 Каинская ярмарка: работа Каинского трактира, работа торговых павильонов, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества Каинский Арбат.

Сквер «Городская площадь»
20.30-22.00 Театрализованно-концертная программа «Мой город - капелька России».

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