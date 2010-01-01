ПЕРВОКЛАССНИКИ

В течение ряда лет сайт "Провинциальная Сибирь" проводил конкурс
"Мой любимый первоклассник".
Посмотрите, какими были ваши дети!

Первоклассники 2012 года

Нагога Ксения, г.Барабинск, школа №47

Артамонов Матвей, г.Барабинск, школа №47

Лацвиев Дмитрий, г.Барабинск, школа №3

Варлакова Екатерина, г. Куйбышев, школа №2

Некипелов Антон, Школа №92.

Казакова Светлана,школа №3.

Боровская Владлена, г.Барабинск,школа №47.

Топорицкая Снежана, школа № 93.

Романович Кирилл,г.Барабинск,школа №3.

Винокуров Максим, г.Барабинск, школа № 2.

Алексей Ермаков. Школа №3.

Решнева Вика, школа №3, г.Барабинск

Зотов Ярослав, город Барабинск, школа №92

Антонюк Катя, город Барабинск, школа №3

Роднова Виктория школа № 2

Каминская Софья, учащаяся школы № 3

Устюгов Дима школа №3

Чиркова Юлия. г. Куйбышев, Гимназия №1.

Гледизорова Яна г. Куйбышев, школа №9.

Плотникова Елизавета школа № 3 город Барабинск.

Первоклассники 2013 года

Вазетдинова Алина школа №3 г. Барабинск

Галинова Ксения, школа №93

Лушов Кирилл, 1Б класс школы №6 г.Куйбышев

Юделис Кирилл, школа №47 г. Барабинск

Хоменко Кирилл, 3 школа г. Барабинск

Бобкова Александра школа 92, г. Барабинск

Бренч Алина, школа №3

Романова Екатерина, школа №3 г. Куйбышева

Елена Тетенкова, Бадажковская школа (Барабинский район)

Юрченко Полина. Школа №92 г.Барабинск

Алёна Гребенщикова, школа № 92 г.Барабинск

Симахина Алина, школа №92 г.Барабинск

Федореев Вадим школа № 92 г.Барабинск

Владислав Федосеев, г. Барабинск, школа №93

Евстифеева Ольга, МОУ Новоспасская СОШ, Барабинский район

Гурова Анна, гимназия №1, Куйбышев

Сарапулов Иван, школа №92

Маркова Полина. Новосибирск. (Фотография на стадии модерации)

Журавлёв Артём, школа №47

Шель Настя, школа №47

Никитина Мирослава, Куйбышев, школа №4

Чеботарев Данил, ученик школы №2

Зубрицкий Тимофей, школа №2 г.Барабинска

Шевченко Полина, школа №48, г.Барабинск

Чечулин Даниил школа №3 г. Барабинска

Антон Сигарёв, г.Куйбышев, школа №10

Крылова Аня будущая первоклассница школы № 93 г.Барабинска

Александра Стокоз, школа № 93

Миннибаева Арина, школа №3, город Барабинск

Тимофей Шевелёв, школа №3 г.Куйбышев

Кира Кузьмина, Школа №18, город Барабинск

Кретова Екатерина, школа-интернат №18

Тимофеева Дарья, школа №3

Арина Найверт, школа №47 г.Барабинск

Капитонова Виолетта, школа №1

Никулина Анастасия, школа №3

Горст Альбина, школа №93

Лысиков Николай, школа №47

Кондратьева Софья, школа №93

Толмач Артур, школа-интернат №18

Лапко Денис, школа N93

Первоклассники 2014 года

Радишевская Анастасия, г.Барабинск, школа № 93, 1А

radisevskaya14

Почтарикова Саша 1 А, школа 93

potstarikova12

Горшкова Оксана.Школа № 47. 1 класс.

gorskova12

Лебедева Алёна, г.Барабинск, школа №92

lebedeva12

Худоян Ворсик Ромикович школа №3 1В класс

hudoyan12

Михайлов Михаил Александрович г.Барабинск школа №3 1а класс

mihaylov12

Данилов Даниил Школа интернат №18 ОАО "РЖД"

danilov13

Виталина Баранова 1 А, школа 93

baranova11

Климентьев Кирилл, школа-интернат №18 ОАО РЖД

klementuyev11

Егор Петров. школа интернат №18 ОАО РЖД

petrov11

Зотова Алина. г. Барабинск, Школа №47

zotova13

Карлин Иван. г.Барабинск, школа №47

karlina13

Сухова Наталия, г. Барабинск, школа № 92

suhova13

Пахомова Лейла. г. Барабинск, школа № 3, 1а класс.

pahomova13

Чернов Степан школа 92

tsernov13

Резваткин Никита, г.Барабинск, школа №93.

rezvatkin13

Негуляев Игорь Олегович г. Барабинск школа №93 1 класс.

negulaev13

Первухина Снежана, г.Барабинск, школа № 47

pervuhina13

Кулешова Ангелина, г.Барабинск, школа №3

kulesova13

Непомнящая Дарья, г.Новосибирск, Школа № 85 "Журавушка"

nepomn10

Колесникова Полина,г Барабинск,школа №3

kolesnikova10

Белоцерковская Валерия, г.Барабинск, школа №3

belozerk10

Толкачева Софья, г.Новосибирск, школа №17

tolkatseva999

Сугоняко Иван. Старощербаковская СОШ

sugoniako9

Юрченко Павел школа интернат№ 18 г.Барабинск

yurtsenko9

Филипанов Илья Сергеевич. Школа №3 г.Барабинск

filipanov8

Даниил Бобровский 1"А" школа №2 г.Барабинск

bobrovskiy8

Бабкина Аня МБОУ СОШ №3

babkina8

Кристина Сердюк, школа № 93 г. Барабинск

serduk8

Степанова Самира МКОУ СОШ №2 г. Барабинск

stepanova8

Монастырев Егор школа-интернат№18 ОАО РЖД

monast1

Радич Юля 1А школа 2 г Барабинск

radits7

Гришанов Трофим федорович, 7 лет, Филиал Мкоу Новоспасской СОШ - Юнопионерская ООШ

grisanov6

Анисимова Дарья, г. Барабинск, школа №93

anisimova6

Анисимова Яна, г. Барабинск, школа №93

anis2_6

Вячеслав Токарев. 7 лет, город Барабинск

tokarev6

София Галай, г.Барабинск МБОУ СОШ №3 1"В" класс

galay

Логвиненко Настя 7 лет, г. Новосибирск шк 207

logvinenko

Брит Алина г. Барабинск

brig

Сахарова Ульяна, школа-интернат №18, г.Барабинск

saharova4

Стецова Диана, 6 лет, МОУ СОШ № 3, г. Барабинск

stezova4

Грозина София 92 школа 1 класс г.Барабинск

grozina4

Авдонин Сергей 1 класс 92 школы города Барабинска

avdonin4

Кошелев Александр школа №3 1"в"

koselev3

Шаталина Варвара. 2 школа. Барабинск

satalina3

Коннов Иван, Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" г. Барабинск

konnov3

Артём Желдаков школа №1, г. Барабинск

zeldakov2

Буш Даниил, школа № 47 г. Барабинск

bus2

Чистяков Денис Сергеевич. Школа - интернат № 18 ОАО "РЖД"

tsistakov2

Соколова Виктория Юрьевна. Школа №3 г.Барабинск

sokolova2

Юсупов Григорий Сергеевич, школа №3 г.Барабинск

131666

Мкртчян Аня. МКОУ СОШ № 3 г. Барабинск

mkrtchan anya777

Демяхина Диана. Школа-интернат №18 ОАО"РЖД"

demiahina

Казакова Ксюша. школа №3 1"а" класс

kazakova

Максим Вяткин. Школа №3 г.Куйбышев

viatkin

Елизавета Сиротина. Школа №93 г.Барабинск

sirotina

Артем Сибиркин. Школа №93 г.Барабинск

sibirkin2014

Лемешева Даша. школа №2

lemeseva

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А мы до сих пор пользуемся

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 23:40.

А мы до сих пор пользуемся подаренным планшетом! Спасибо, что был такой замечательный конкурс! Все фотографии интересные с красивыми первоклассниками!
Кретовы Анна и "первоклассник 2013" Екатерина.

Давно это было...мы даже были

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 19:32.

Давно это было... мы даже были победителями))) А сейчас в первый класс идет наш младший ребенок. Жалко, что ПРОСИБИРЬ не проводит больше такого конкурса, мы бы с удовольствием поучаствовали))

Как недавно и, как давно это

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 16:20.

Как недавно и, как давно это было! Милые, самые красивые и просто замечательные детки! Как много фото и все такие разные, но прекрасные!!

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