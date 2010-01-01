ПЕРВОКЛАССНИКИ
В течение ряда лет сайт "Провинциальная Сибирь" проводил конкурс
"Мой любимый первоклассник".
Посмотрите, какими были ваши дети!
Первоклассники 2012 года
Нагога Ксения, г.Барабинск, школа №47
Артамонов Матвей, г.Барабинск, школа №47
Лацвиев Дмитрий, г.Барабинск, школа №3
Варлакова Екатерина, г. Куйбышев, школа №2
Некипелов Антон, Школа №92.
Казакова Светлана,школа №3.
Боровская Владлена, г.Барабинск,школа №47.
Топорицкая Снежана, школа № 93.
Романович Кирилл,г.Барабинск,школа №3.
Винокуров Максим, г.Барабинск, школа № 2.
Алексей Ермаков. Школа №3.
Решнева Вика, школа №3, г.Барабинск
Зотов Ярослав, город Барабинск, школа №92
Антонюк Катя, город Барабинск, школа №3
Роднова Виктория школа № 2
Каминская Софья, учащаяся школы № 3
Устюгов Дима школа №3
Чиркова Юлия. г. Куйбышев, Гимназия №1.
Гледизорова Яна г. Куйбышев, школа №9.
Плотникова Елизавета школа № 3 город Барабинск.
Первоклассники 2013 года
Вазетдинова Алина школа №3 г. Барабинск
Галинова Ксения, школа №93
Лушов Кирилл, 1Б класс школы №6 г.Куйбышев
Юделис Кирилл, школа №47 г. Барабинск
Хоменко Кирилл, 3 школа г. Барабинск
Бобкова Александра школа 92, г. Барабинск
Бренч Алина, школа №3
Романова Екатерина, школа №3 г. Куйбышева
Елена Тетенкова, Бадажковская школа (Барабинский район)
Юрченко Полина. Школа №92 г.Барабинск
Алёна Гребенщикова, школа № 92 г.Барабинск
Симахина Алина, школа №92 г.Барабинск
Федореев Вадим школа № 92 г.Барабинск
Владислав Федосеев, г. Барабинск, школа №93
Евстифеева Ольга, МОУ Новоспасская СОШ, Барабинский район
Гурова Анна, гимназия №1, Куйбышев
Сарапулов Иван, школа №92
Маркова Полина. Новосибирск. (Фотография на стадии модерации)
Журавлёв Артём, школа №47
Шель Настя, школа №47
Никитина Мирослава, Куйбышев, школа №4
Чеботарев Данил, ученик школы №2
Зубрицкий Тимофей, школа №2 г.Барабинска
Шевченко Полина, школа №48, г.Барабинск
Чечулин Даниил школа №3 г. Барабинска
Антон Сигарёв, г.Куйбышев, школа №10
Крылова Аня будущая первоклассница школы № 93 г.Барабинска
Александра Стокоз, школа № 93
Миннибаева Арина, школа №3, город Барабинск
Тимофей Шевелёв, школа №3 г.Куйбышев
Кира Кузьмина, Школа №18, город Барабинск
Кретова Екатерина, школа-интернат №18
Тимофеева Дарья, школа №3
Арина Найверт, школа №47 г.Барабинск
Капитонова Виолетта, школа №1
Никулина Анастасия, школа №3
Горст Альбина, школа №93
Лысиков Николай, школа №47
Кондратьева Софья, школа №93
Толмач Артур, школа-интернат №18
Лапко Денис, школа N93
Первоклассники 2014 года
Радишевская Анастасия, г.Барабинск, школа № 93, 1А
Почтарикова Саша 1 А, школа 93
Горшкова Оксана.Школа № 47. 1 класс.
Лебедева Алёна, г.Барабинск, школа №92
Худоян Ворсик Ромикович школа №3 1В класс
Михайлов Михаил Александрович г.Барабинск школа №3 1а класс
Данилов Даниил Школа интернат №18 ОАО "РЖД"
Виталина Баранова 1 А, школа 93
Климентьев Кирилл, школа-интернат №18 ОАО РЖД
Егор Петров. школа интернат №18 ОАО РЖД
Зотова Алина. г. Барабинск, Школа №47
Карлин Иван. г.Барабинск, школа №47
Сухова Наталия, г. Барабинск, школа № 92
Пахомова Лейла. г. Барабинск, школа № 3, 1а класс.
Чернов Степан школа 92
Резваткин Никита, г.Барабинск, школа №93.
Негуляев Игорь Олегович г. Барабинск школа №93 1 класс.
Первухина Снежана, г.Барабинск, школа № 47
Кулешова Ангелина, г.Барабинск, школа №3
Непомнящая Дарья, г.Новосибирск, Школа № 85 "Журавушка"
Колесникова Полина,г Барабинск,школа №3
Белоцерковская Валерия, г.Барабинск, школа №3
Толкачева Софья, г.Новосибирск, школа №17
Сугоняко Иван. Старощербаковская СОШ
Юрченко Павел школа интернат№ 18 г.Барабинск
Филипанов Илья Сергеевич. Школа №3 г.Барабинск
Даниил Бобровский 1"А" школа №2 г.Барабинск
Бабкина Аня МБОУ СОШ №3
Кристина Сердюк, школа № 93 г. Барабинск
Степанова Самира МКОУ СОШ №2 г. Барабинск
Монастырев Егор школа-интернат№18 ОАО РЖД
Радич Юля 1А школа 2 г Барабинск
Гришанов Трофим федорович, 7 лет, Филиал Мкоу Новоспасской СОШ - Юнопионерская ООШ
Анисимова Дарья, г. Барабинск, школа №93
Анисимова Яна, г. Барабинск, школа №93
Вячеслав Токарев. 7 лет, город Барабинск
София Галай, г.Барабинск МБОУ СОШ №3 1"В" класс
Логвиненко Настя 7 лет, г. Новосибирск шк 207
Брит Алина г. Барабинск
Сахарова Ульяна, школа-интернат №18, г.Барабинск
Стецова Диана, 6 лет, МОУ СОШ № 3, г. Барабинск
Грозина София 92 школа 1 класс г.Барабинск
Авдонин Сергей 1 класс 92 школы города Барабинска
Кошелев Александр школа №3 1"в"
Шаталина Варвара. 2 школа. Барабинск
Коннов Иван, Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" г. Барабинск
Артём Желдаков школа №1, г. Барабинск
Буш Даниил, школа № 47 г. Барабинск
Чистяков Денис Сергеевич. Школа - интернат № 18 ОАО "РЖД"
Соколова Виктория Юрьевна. Школа №3 г.Барабинск
Юсупов Григорий Сергеевич, школа №3 г.Барабинск
Мкртчян Аня. МКОУ СОШ № 3 г. Барабинск
Демяхина Диана. Школа-интернат №18 ОАО"РЖД"
Казакова Ксюша. школа №3 1"а" класс
Максим Вяткин. Школа №3 г.Куйбышев
Елизавета Сиротина. Школа №93 г.Барабинск
Артем Сибиркин. Школа №93 г.Барабинск
Лемешева Даша. школа №2
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А мы до сих пор пользуемся
Баллы: 0
А мы до сих пор пользуемся подаренным планшетом! Спасибо, что был такой замечательный конкурс! Все фотографии интересные с красивыми первоклассниками!
Кретовы Анна и "первоклассник 2013" Екатерина.
Давно это было...мы даже были
Баллы: 1
Давно это было... мы даже были победителями))) А сейчас в первый класс идет наш младший ребенок. Жалко, что ПРОСИБИРЬ не проводит больше такого конкурса, мы бы с удовольствием поучаствовали))
Как недавно и, как давно это
Баллы: 6
Как недавно и, как давно это было! Милые, самые красивые и просто замечательные детки! Как много фото и все такие разные, но прекрасные!!
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