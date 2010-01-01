Вера Ганзя. О текущей ситуации

Депутат Государственной думы от Новосибирской области
Вера Ганзя о текущей ситуации.

О приостановлении приватизации муниципальной сети аптек Новосибирска. О деле «Сибмост» против Новосибирска. О военных действиях ОНФ в Барабинске. О проблеме воды в Барабинске. О «золотых» огурцах и помидорах в частном секторе Барабинска. О газификации барабинского поселка «Западный». О долгах за топливо в Барабинске по вине администрации Барабинского района. Об объединении города Барабинска и района. О политической возне всем известного депутата. О фестивале «Золотой шлягер» в Барабинске.

Рекомендуется к просмотру Губернатору, главе Барабинского района,
депутату Титкову, яростно кричащим представителям ОНФ и всем жителям,
желающим знать правду!

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Так их Вера Анатольевна!

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 11:16.

Так их Вера Анатольевна! Пусть знают свое место!

Титков ни черта не работает и

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 12:51.

Титков ни черта не работает и не делает,а вот Ганзя и Гутов молодцы везде успевают!Жаль таких мало как Гутов и Ганзя.

Ну сейчас вся эта мерзкая

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 00:14.

Ну сейчас вся эта мерзкая шобла на Веру ополчится! И уже моськи лаять начали. Аверьяскин разродился. Был директором школы- не состоялся. Был главой города Куйбышева-не состоялся. Теперь вот подвизался ЖКХ проверять. Проверять,конечно, надо. Но не аверьяскину. Из него такой же специалист получился, как и глава. Теоретик хренов.

Не ополчится не те

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 12:52.

Не ополчится не те времена,эти пидросы уже весь народ замучили,особенно в этом году,с пожарами и потопами.

Это какие-такие новые времена

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 14:22.

Это какие-такие новые времена наступили? В упор не врубаюсь. Позвольте узнать о чем речь? Если конечно мозгов хватит прояснить хотя бы в двух-трех словах, а не только тупо минусить в ответ.

Вера Анатольевна, ну Вы,

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 17:45.

Вера Анатольевна, ну Вы, молодец, просто, глоток свежего воздуха! Всё верно сказали! Доколе, может это продолжаться, что какие-то "налетчики" будут погоду нам строить? Эти Нарфронты и прочие прохиндеи на бюджетные деньги двигают, якобы дела партии. Что за беспредел? Хозяевами жизни себя почувствовали!

Для пустоголовых обывателей

Опубликовано Гость в 25 Август, 2017 - 09:07.

Для пустоголовых обывателей которые кроме как из "зомбиящика", другой информации ниоткуда не черпают, то конечно речь Ганзи для них это уже как сенсация, как глоток свежего воздуха.

и выступления Уважаемой Веры

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 16:38.

и выступления Уважаемой Веры Анатольевны тоже нет на сайте 8+1((

почему на сайте 8+1 нет

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 16:37.

почему на сайте 8+1 нет анонса про сериал " он вам не тереха"??????

что даст объединение?

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 14:16.

что даст объединение?

Титков СН я так понял нового

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 10:31.

Титков СН я так понял нового БЕЛЕКУ ( ТЕРЕЩЕНКО К) на политическую авансцену вывел!!! КЛАСС!!!!

У Белеки хотя бы интеллект.

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 20:55.

У Белеки хотя бы интеллект. Он все- таки врач. А этот торгаш базарный. Ужас ужасный!!!!!!! Неужели мы допустим очередного позора? Надо объединяться и гнать эти фронты поганой метлой. Не навоюются всё.

А он всех прохиндеев

Опубликовано Гость в 24 Август, 2017 - 20:36.

А он всех прохиндеев собирает.

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