Депутат Государственной думы от Новосибирской области

Вера Ганзя о текущей ситуации.

О приостановлении приватизации муниципальной сети аптек Новосибирска. О деле «Сибмост» против Новосибирска. О военных действиях ОНФ в Барабинске. О проблеме воды в Барабинске. О «золотых» огурцах и помидорах в частном секторе Барабинска. О газификации барабинского поселка «Западный». О долгах за топливо в Барабинске по вине администрации Барабинского района. Об объединении города Барабинска и района. О политической возне всем известного депутата. О фестивале «Золотой шлягер» в Барабинске.

Рекомендуется к просмотру Губернатору, главе Барабинского района,

депутату Титкову, яростно кричащим представителям ОНФ и всем жителям,

желающим знать правду!