«Об информации по распоряжению земельными участками

на территории города Барабинска за 2016-2017 годы»

Земельные отношения. Итоги 2016 года

С целью пополнения бюджета города Барабинска в 2016 году администрацией города Барабинска проводилась работа по отчуждению и предоставлению в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Барабинска.

Аренда земельных участков

За 2016 год по результатам аукционов было заключено 52 договора аренды земельных участков общей площадью 35144 кв.м., без проведения торгов 27 договоров аренды земельных участков общей площадью 102889 кв.м. Все договоры заключены на основании заявлений граждан либо юридических лиц.

Продажа земельных участков

За 2016 год по результатам аукционов было заключено 8 (все на основании поступивших заявлений) договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 3365 кв.м., без проведения торгов с собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках - 51 договор купли-продажи земельных участков общей площадью 32766 кв.м.

Итого за 2016 год гражданам и юридическим лицам было предоставлено 138 земельных участков общей площадью 176164 кв.м. Из них 4 договора было признано недействительными решениями Барабинского районного суда Новосибирской области.

Кроме того 1 договор купли-продажи земельного участка признан законным решением Новосибирского областного суда, решение Барабинского районного суда Новосибирской области полностью отменено, а 1 договор купли-продажи признан законным решением Арбитражного суда Новосибирской области.

Заседания градостроительного Совета администрации города Барабинска

Решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельных участков принимаются коллегиально на заседаниях градостроительного Совета администрации города Барабинска (за исключением обращений от заявителей, имеющих право на заключение договора без проведения торгов).

За 2016 год прошло 6 заседаний Совета, на которых было рассмотрено 89 заявлений граждан и юридических лиц, в результате было принято 78 положительных и 11 отрицательных решений по вопросу предоставления.

Земельные отношения. Итоги I полугодия 2017 года

Аренда земельных участков

За 1 полугодие 2017 года по результатам аукционов было заключено 11 договора аренды земельных участков общей площадью 4197 кв.м., без проведения торгов 13 договоров аренды земельных участков общей площадью 53323 кв.м. Все договоры заключены на основании заявлений граждан либо юридических лиц.

Продажа земельных участков

За 1 полугодие 2017 года по результатам аукционов было заключено 4 (все на основании поступивших заявлений) договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 2443 кв.м., без проведения торгов с собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках - 36 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 19345 кв.м.

Итого за 1 полугодие 2017 года гражданам и юридическим лицам было предоставлено 64 земельных участка общей площадью 79308 кв.м.

Заседания градостроительного Совета администрации города Барабинска

За 1 полугодие 2017 года прошло 3 заседания Совета, на которых было рассмотрено 49 заявлений граждан и юридических лиц, в результате было принято 28 положительных и 21 отрицательных решений по вопросу предоставления.

В большинстве случаев отказы в предоставлении земельных участков обусловлены следующими причинами:

1. Запрашиваемый земельный участок уже находится в собственности, аренде, пользовании и т.д. третьих лиц.

2. Запрашиваемая площадь земельного участка менее минимально допустимой либо более максимально допустимой для данного вида разрешенного использования земельного участка.

3. Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не соответствует видам использования, установленным для данной территории.

Ежеквартально Барабинской межрайонной прокуратурой проводятся проверки законности предоставления/отказа в предоставлении земельных участков. Специалистам администрации даются разъяснения по применению федерального законодательства, проблемным вопросам.

Вся информация о предстоящем предоставлении в аренду/собственность земельных участков своевременно публикуется в официальном печатном издании администрации города Барабинска, на официальном сайте администрации города Барабинска, на федеральном официальном сайте торгов в сети Интернет.

Несмотря на это стоит отметить полное отсутствие конкуренции на рынке земельных отношений города Барабинска, в период с марта 2015 по июль 2017 состоялось всего 2 аукциона – 1 по аренде и 1 по продаже земельного участка, в каждом аукционе приняло участие по 2 человека. В остальных случаях было подано лишь по 1 заявке, либо заявки вообще отсутствовали. В связи с чем утверждения некоторых Барабинских средств массовой информации о том, что «в Барабинске сложно получить земельный участок» являются просто абсурдными.

Все договоры аренды и купли-продажи земельных участков прошли государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Информация об итогах работы администрации по распоряжению земельными участками носит открытый характер. Так в январе 2017 года на сайте администрации города Барабинска были опубликованы итоги работы в данном направлении за 2016 год.

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