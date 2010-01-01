Сводка ГИБДД с 11 по 17 августа

Дорожно-транспортные происшествия
произошедшие в период с 11 по 17 августа

11 августа в 18.15 водитель автомобиля «Ниссан-АД» управляла транспортным средством на автодороге Здвинск-Барабинск. Подъезжая к перекрёстку с автодорогой села Новоспасск и совершая манёвр на право из левого ряда (с полосы предназначенной для встречного движения), она нарушила правило маневрирования, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Нива-Шевроле», ехавшего по направляющей полосе движения (с справой стороны). За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

5

12 августа в 16.55 водитель автомобиля «Тойота-Карина» управлял транспортным средством на автодороге Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш". В пути следования, на 1172км, он не учел скорость движения своего автомобиля и дистанцию до впереди остановившегося автомобиля (водитель которого остановился в связи с проводившимися на проезжей части дорожными работами), в результате чего совершил наезд на автомобиль «Хонда-Аккорд». От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «Карины» отказался. Характерно то, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что управлял транспортом в состоянии опьянения. В отношении него собран административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, который уже передан в суд. Наказание предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение специального права на управление транспортными средствами сроком от 1.5 до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

14 августа в 0.05 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством на улице Шевченко города Барабинск в состоянии алкогольного опьянения. В пути следования он не выдержал скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на препятствие (ограждение дома). Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, за повторное нарушение в отношении него собран материал по части 1 статьи 264 УК РФ который передан в отделение дознания. Напомним, что с 1 июля 2015 года поправками в УК РФ введено, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

1

14 августа в 15.05 водитель автомобиля «ВАЗ-2106» управлял транспортным средством около дома №82 расположенного на улице Ульяновская города Барабинск. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он нарушил очередность проезда и не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Тойота», в результате чего совершил с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

4

16 августа в 7.35 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» управлял транспортным средством на автодороге Барабинск - Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш" – Таскаево. Подъезжая к кафе «На посту» и совершая манёвр поворота налево, он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, не пропустил встречный автомобиль, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лада». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

3

17 августа в 5.00 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством на улице Юбилейная города Барабинск. Около дома №33 он не справился с управлением, в результате чего нарушил правило расположения на проезжей части и совершил наезд на препятствие (ограждение пешеходного перехода), после чего покинул место происшествия, оставив автомобиль на месте ДТП. В отношении него возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

2

Старший инспектор по пропаганде БДД
отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»
капитан полиции Андрей Дамзин

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за пьянку сразу возбуждать

Опубликовано Гость в 23 Август, 2017 - 07:30.

за пьянку сразу возбуждать уголовное дело.а не ждать другого раза.штрафы не 30тр. а 50-70 сразу.надоело уже ехать и постоянно ожидать какой-нибудь поганки.

Почему гос номер на последнем

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 23:53.

Почему гос номер на последнем фото закрыли, надо знать и остерегаться, он может и в огород заехать и в подъезд.

Про праворукие японские

Опубликовано pro-sibir22 в 22 Август, 2017 - 21:53.

Про праворукие японские конструкторы комментарии не ставим. Однообразный текст, который повторяется из одной сводки ГИБДД в другую. Ничего нового.
Как то смените либо тему, либо подачу, уважаемый автор однообразных комментариев.
Надоело, честное слово.

Ну наконец-то!А то этот

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 23:38.

Ну наконец-то!А то этот полудурок наверное до того зациклился на этом, что его надо было тормознуть.



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