Сводка ГИБДД с 11 по 17 августа

Дорожно-транспортные происшествия

произошедшие в период с 11 по 17 августа

11 августа в 18.15 водитель автомобиля «Ниссан-АД» управляла транспортным средством на автодороге Здвинск-Барабинск. Подъезжая к перекрёстку с автодорогой села Новоспасск и совершая манёвр на право из левого ряда (с полосы предназначенной для встречного движения), она нарушила правило маневрирования, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Нива-Шевроле», ехавшего по направляющей полосе движения (с справой стороны). За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

12 августа в 16.55 водитель автомобиля «Тойота-Карина» управлял транспортным средством на автодороге Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш". В пути следования, на 1172км, он не учел скорость движения своего автомобиля и дистанцию до впереди остановившегося автомобиля (водитель которого остановился в связи с проводившимися на проезжей части дорожными работами), в результате чего совершил наезд на автомобиль «Хонда-Аккорд». От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «Карины» отказался. Характерно то, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что управлял транспортом в состоянии опьянения. В отношении него собран административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, который уже передан в суд. Наказание предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение специального права на управление транспортными средствами сроком от 1.5 до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

14 августа в 0.05 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством на улице Шевченко города Барабинск в состоянии алкогольного опьянения. В пути следования он не выдержал скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на препятствие (ограждение дома). Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, за повторное нарушение в отношении него собран материал по части 1 статьи 264 УК РФ который передан в отделение дознания. Напомним, что с 1 июля 2015 года поправками в УК РФ введено, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

14 августа в 15.05 водитель автомобиля «ВАЗ-2106» управлял транспортным средством около дома №82 расположенного на улице Ульяновская города Барабинск. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он нарушил очередность проезда и не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Тойота», в результате чего совершил с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

16 августа в 7.35 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» управлял транспортным средством на автодороге Барабинск - Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш" – Таскаево. Подъезжая к кафе «На посту» и совершая манёвр поворота налево, он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, не пропустил встречный автомобиль, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лада». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

17 августа в 5.00 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством на улице Юбилейная города Барабинск. Около дома №33 он не справился с управлением, в результате чего нарушил правило расположения на проезжей части и совершил наезд на препятствие (ограждение пешеходного перехода), после чего покинул место происшествия, оставив автомобиль на месте ДТП. В отношении него возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин