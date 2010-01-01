Собачка - потеряшка

Сегодня 20 августа по улице Ульяновская рядом с налоговой
обосновалась потеряшка собачка комнатная, в коричневом ошейнике,
ухоженная, на вид 2-3 года.

Роман

poter

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Забрали уже собачку?

Опубликовано Гость в 23 Август, 2017 - 14:25.

Забрали уже собачку?

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