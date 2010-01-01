Шведова Виктория


20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!

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Викуля, поздравляем тебя с 18-летием!
Сегодня открываются только самые замечательные грани бытия,
которые нужно непременно ценить по достоинству.

Пусть жизнь радует многочисленными шансами, которые обязательно нужно использовать
по максимуму. Мы искренне верим в то, что Господь даст для тебя достойную поддержку
и позволит находить вдохновение в многочисленных возможностях. Пусть каждый день
судьбы радует многочисленными шансами, которые непременно будут использоваться
по достоинству. Мы желаем тебе настоящего счастья, которое заключается в наличии
внутренней гармонии, познании окружающего мира, балансе между собой
и всеми другими людьми.
Мы очень тебя любим!!!

Родные

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