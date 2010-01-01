20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!

Викуля, поздравляем тебя с 18-летием!

Сегодня открываются только самые замечательные грани бытия,

которые нужно непременно ценить по достоинству.

Пусть жизнь радует многочисленными шансами, которые обязательно нужно использовать

по максимуму. Мы искренне верим в то, что Господь даст для тебя достойную поддержку

и позволит находить вдохновение в многочисленных возможностях. Пусть каждый день

судьбы радует многочисленными шансами, которые непременно будут использоваться

по достоинству. Мы желаем тебе настоящего счастья, которое заключается в наличии

внутренней гармонии, познании окружающего мира, балансе между собой

и всеми другими людьми.

Мы очень тебя любим!!!

Родные