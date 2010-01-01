Ярмарка и выставка цветов!

26 августа в Куйбышеве пройдет Каинская ярмарка и выставка цветов!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

kainyarm

В программе:

- с 10.00 до 18.00 – работа «Каинской ярмарки» (сквер «Городская площадь» и ул. Коммунистическая);

- 11.00 – Открытие городской выставки цветов, овощей и фруктов «Расцветай, любимый город» (ПКиО «Городской сад»);

- 12.00 – Открытие «Каинской ярмарки»(сквер «Городская площадь»)

- 14.00 – Подведение итогов. Награждение участников городской выставки цветов,овощей и фруктов (ПКиО «Городской сад»)

- 15.00 – Подведение итогов. Награждение участников «Каинской ярмарки» (сквер «Городская площадь»)

Приглашаем всех желающих!

Положение о Выставке цветов, овощей и фруктов
можно скачать здесь: http://c2n.me/3N3EoQ3.docx

Форму заявки можно скачать здесь: http://c2n.me/3N3EqVF.docx

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