Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
Проводится дополнительный набор детей в футбольную секцию!
Подробнее о форматировании
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Сельхозтехникум продолжает прием абитуриентов
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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