17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!

Милая и дорогая доченька, поздравляю тебя с днём рождения.

Радость моя, гордость моя, моя надежда и удача, я всем сердцем тебе желаю

всегда оставаться сильной, никогда не поддаваться влиянию негативных факторов

жизни, быть уверенной в себе и в своих принципах, дарить близким свою улыбку

и любовь, наслаждаться нежным дыханием природы и светлыми чувствами любимых людей.

Доченька, хочу, чтобы сбылись все самые светлые мечты в твой день рождения!

Желаю тебе быть счастливой, любимой и безгранично успешной!

Пусть дни твои будут наполнены теплом близких и родных.

Пускай добро окружает тебя и бережет от всего плохого.

Пусть всегда будет радостью наполнено твое нежное сердечко!

Мама, семья Симаковых