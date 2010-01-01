Гутенева Вероника
Милая и дорогая доченька, поздравляю тебя с днём рождения.
Радость моя, гордость моя, моя надежда и удача, я всем сердцем тебе желаю
всегда оставаться сильной, никогда не поддаваться влиянию негативных факторов
жизни, быть уверенной в себе и в своих принципах, дарить близким свою улыбку
и любовь, наслаждаться нежным дыханием природы и светлыми чувствами любимых людей.
Доченька, хочу, чтобы сбылись все самые светлые мечты в твой день рождения!
Желаю тебе быть счастливой, любимой и безгранично успешной!
Пусть дни твои будут наполнены теплом близких и родных.
Пускай добро окружает тебя и бережет от всего плохого.
Пусть всегда будет радостью наполнено твое нежное сердечко!
Мама, семья Симаковых
- 362 просмотра
Отправить комментарий