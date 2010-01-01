Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
Дамы и господа!
Добрые люди озвучили и смонтировали первую серию сериала "ОН ВАМ НЕ ТЕРЁХА!".
Название серии "Предательство". В субботу обещают выложить на Ютуб.
Премьера - в воскресенье!
ЖДЁМ!
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Сельхозтехникум продолжает прием абитуриентов
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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