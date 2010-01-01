Театр ростовых кукол "Мульти-Пульти" 18 августа в 18:00

в ДК г.Барабинска представляет сказочное шоу "Чудесный сон"!

"Чудесный сон" - это яркая, чудесная сказка об одной маленькой девочке, которая, как и все дети любит кушать сладости, играть в компьютерные игры и мечтает поскорее стать взрослой.

И случилось чудо, она попала в волшебную страну, о которой мечтает каждый ребенок, но именно здесь она понимает, что главное в жизни, это не игры и сладости, а семья и верные друзья.

- Интерактивное комедийное шоу с участием ростовых кукол.

- Лазерное шоу, неоновое шоу, ходулист, дрессированные животные.

- Мы подарим вам незабываемую сказку, чувство легкости и детской радости!!!

- В программе 8 ростовых кукол ( Свинка Пеппа, Энгри Бердс, Миньон, Барбоскины, Фиксики и др.)

СУПЕР БОНУС!!!

Всем кто придет на представление с подушкой в ПОДАРОК получит игрушку!!!

Цена билета на наше сказочное шоу: детский 250 руб. / взрослый 350 руб.

По всем вопросам покупке и бронированию билетов обращайтесь по телефону:

8-983-129-40-55 (Татьяна-администратор).