12 августа Куйбышев отметил ДЕНЬ ГОРОДА!

Куйбышев. День города. Спорткомплекс и площадь



Куйбышев. День города. Открытие сквера Дворцовый



Куйбышев. День города. ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД. Полная версия



Куйбышев. День города. Праздничный салют

Куйбышев. День города. Выступление юных гимнасток



Куйбышев. День города. Танец молодоженов



Талисман. Алмас Багратиони. Куйбышев. День города.



ТАЛИСМАН. Куйбышев.

Впервые в День города песня Талисман прозвучала в исполнении дуэта! Смотрите!

ТАЛИСМАН. Дуэт Карины Котляровой и Алмаса Багратиони!



Куйбышев. День города. Эдуард Лыткин (г.Самара). Соло на гитаре



РАЗГОВОР БЕЗ МОНТАЖА. Программа Екатерины ДОЛЖИКОВОЙ

В гостях у Екатерины Должиковой певец Алмас Багратиони и рэпер Влад Казарцев.

СМОТРИТЕ! Это интересно и неожиданно!

