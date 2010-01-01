КУЙБЫШЕВ. ДЕНЬ ГОРОДА
12 августа Куйбышев отметил ДЕНЬ ГОРОДА!
Куйбышев. День города. Спорткомплекс и площадь
Куйбышев. День города. Открытие сквера Дворцовый
Куйбышев. День города. ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД. Полная версия
Куйбышев. День города. Праздничный салют
Куйбышев. День города. Выступление юных гимнасток
Куйбышев. День города. Танец молодоженов
Талисман. Алмас Багратиони. Куйбышев. День города.
ТАЛИСМАН. Куйбышев.
Впервые в День города песня Талисман прозвучала в исполнении дуэта! Смотрите!
ТАЛИСМАН. Дуэт Карины Котляровой и Алмаса Багратиони!
Куйбышев. День города. Эдуард Лыткин (г.Самара). Соло на гитаре
РАЗГОВОР БЕЗ МОНТАЖА. Программа Екатерины ДОЛЖИКОВОЙ
В гостях у Екатерины Должиковой певец Алмас Багратиони и рэпер Влад Казарцев.
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Напишите, как удалось поднять
Баллы: -2
Напишите, как удалось поднять предприятия и организации на такой праздник. Это же большие расходы во-первых. Во-вторых удивляет энтузиазм участников.Даже не верится, что сам юбилей-основной стимул для вдохновения. Однако не везде может ощущаться такой оптимизм населения. Молодцы Куйбышевцы!В других же малых городах наблюдается пассивность,равнодушие и нытьё.Не могут самостоятельно свой двор преобразить,только ноют и ноют. Предлагаю в таких городах и посёлках вообще года на два прекратить массовые праздники а копить средства для больших юбилеев. Да и население будет более активно участвовать в подготовке.
Понравился только Салют!
Баллы: -1
Сколько живу в этом городе, редко бывает такой фейерверк. И в этот раз он был на высоте! Мне очень понравилось!
С самого утра я прогулялась до площади. Ничего не зацепило, если честно. Про выставку ретро- автомобилей даже бы и не писала.
Хочу пожелать организаторам на будущее- выставлять богатые торговые ряды, пусть будет больше детского творчества( рисунков, поделок). Вязаные куклы и самоделки бабушек надоели.
Стена пожеланий должна быть Стеной. Она так не выглядела.
Безусловно, разноцветная колонна смотрелась интересно. Давно такого не видывали мы здесь!
Могу добавить одно, что целостности в оформлении не хватило. Были разрозненные макеты, для меня не очень понятные.
Спасибо всем, кто трудился, чтоб прошёл этот день таким!
замечательный день
Баллы: 4
Город Куйбышев всегда славится своими праздниками. Это был самый замечательный день города!!! У всех было замечательное настроение, которое создали организаторы праздника. Люди веселились от души, глава молодец был на параде до конца. Целый день был насыщен мероприятиями, всякие открытия были. Вот интересно только гости что городу подарили? Кроме детских площадок от коммунистоВ? Ведь чествовали меценатов и сенатора на сцене. Очень хочется чтобы такие праздники были почаще
Культура, конечно, молодцы,но
Баллы: 3
Культура, конечно, молодцы,но одна культура такой праздник не поднимет!Здесь сработали все, и предприятия и предприниматели, и администрация города.Но самое главное-деньги!Есть большие деньги -есть большой праздник!
Ждем фото
Баллы: -2
Можно побольше фото и видео выложить? Мы не были к сожалению. Хочется посмотреть
БУДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВИДЕО!
Баллы: 4
БУДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВИДЕО!
Потерпите. Невозможно сделать сразу и всё.
Объем отснятого материала просто огромен!
Супер юбилей
Баллы: -2
Супер юбилей! Спасибо за настоящий праздник для нас, жителей родного города! Мы не ожидали что будем весь день приятно удивляться всему что происходило на территории города и в парке и на стадионе и конечно площадь весь день пела и плясала, много интересных номинаций. Всех чествовали очень красиво! Артисты супер! Местные тоже супер!Все было под контролем и поэтому все прошло без сучка и задоринки. Начальник культуры города постоянно была на площади, директор и работники ДК возле сцены , мы благодарили их за праздник, за хорошую организацию. Власть тоже были, все организаторы молодцы! Каких трудов стоило знаем организовать всех на демонстрацию, столько народа! Новый глава и все прошло по -новому, сразу видно результат работы. Очень понравились разные развлечения и торговля и выставка ретро автомобилей и даже киоск с кофе привезли, кстати очень вкусный и настоящий кофе. А фейерверк заслуживает оценки пять с плюсом, с музыкой, очень красивый и продолжительный. Будем ждать следующего праздника! СПАСИБО ВСЕМ!
Супер праздник
Баллы: -2
Такого праздника в Куйбышеве не было давно! Весь город подняли, молодцы КУЛЬТУРА!!!!!!!!!Мы были всей семьей, праздник был с утра и до поздней ночи на многих площадках. В параде приняли участие все организации и предприятия, очень красиво и массово. Было более 4 тыс человек кажется в параде и еще зрителей столько же. гостей много было. И высоких тоже. Артисты высший класс, группа из Новосибирска была крутая 5 парней и Алмас тоже молодец! Он был в Бврабинске у нас, но в Куйбышеве было конечно круче, песню написал про город, здорово. Оказывается можно и в кризис такие праздники проводить, очень крутой был салют и очень дорогой, долгий и красивый. Глава молодец. Все молодцы!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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