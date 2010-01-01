Конкурс автомехаников. ВИДЕО!

Твиты от @ProSibir/list
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
17 августа Гутенева Вероника отмечает свой День рождения!
20 августа в Барабинске прошел Открытый конкурс
профессионального мастерства среди автомехаников.
СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Баллы: 9
Правила "кривые"!!! Замену колодок надо было организовать на одной и той же машине.На время. При чем - первую замену исключить из соревнования. И сделать так, что эта замена была бы неожиданной. И ни кто из участников не знал, на какой именно машине они будут это делать. А здесь просто получилось - отработка тренировок. Не актуальные соревнования. Даже неопытным взглядом это видно. Уверен, что места были распределены заранее.
Баллы: 2
Молодцы!!
Баллы: 0
одни тойоты
Баллы: 11
Объективность жюри оставляет желать лучшего! Конечно, все ребята молодцы, показали свой профессионализм, но очевидно, что лидеры были намечены заранее, т.к. судьи к середине испытаний у некоторых лидирующих команд начали выискивать хоть какой-нибудь недочет. Результаты оказались полной неожиданностью. Пожелание к организаторам: приглашать действительно НЕЗАВИСИМОЕ жюри!А в общем, мероприятие классное, хотелось бы на следующий год увидеть что-то подобное!
Баллы: 4
Кто в жюри был?
Баллы: 8
Мероприятие класс! Видеоролик как всегда на высшем уровне! Поздравления лучшим из лучших! Молодежь города Барабинска, Центр культуры и досуга города Барабинска РУЛЯТ!!!
Подробнее о форматировании
31 августа в ДК города Куйбышва открывается кинозал
Требуется руководитель военно-патриотического клуба
Сельхозтехникум продолжает прием абитуриентов
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 28 июля по 3 августа
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Правила "кривые"!!! Замену
Баллы: 9
Правила "кривые"!!! Замену колодок надо было организовать на одной и той же машине.На время. При чем - первую замену исключить из соревнования. И сделать так, что эта замена была бы неожиданной. И ни кто из участников не знал, на какой именно машине они будут это делать. А здесь просто получилось - отработка тренировок. Не актуальные соревнования. Даже неопытным взглядом это видно. Уверен, что места были распределены заранее.
Молодцы!!
Баллы: 2
Молодцы!!
одни тойоты
Баллы: 0
одни тойоты
Объективность жюри оставляет
Баллы: 11
Объективность жюри оставляет желать лучшего! Конечно, все ребята молодцы, показали свой профессионализм, но очевидно, что лидеры были намечены заранее, т.к. судьи к середине испытаний у некоторых лидирующих команд начали выискивать хоть какой-нибудь недочет. Результаты оказались полной неожиданностью. Пожелание к организаторам: приглашать действительно НЕЗАВИСИМОЕ жюри!А в общем, мероприятие классное, хотелось бы на следующий год увидеть что-то подобное!
Кто в жюри был?
Баллы: 4
Кто в жюри был?
Мероприятие класс! Видеоролик
Баллы: 8
Мероприятие класс! Видеоролик как всегда на высшем уровне! Поздравления лучшим из лучших! Молодежь города Барабинска, Центр культуры и досуга города Барабинска РУЛЯТ!!!
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