Конкурс автомехаников. ВИДЕО!

20 августа в Барабинске прошел Открытый конкурс
профессионального мастерства среди автомехаников.

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Правила "кривые"!!! Замену

Опубликовано Гость в 23 Август, 2017 - 01:31.

Правила "кривые"!!! Замену колодок надо было организовать на одной и той же машине.На время. При чем - первую замену исключить из соревнования. И сделать так, что эта замена была бы неожиданной. И ни кто из участников не знал, на какой именно машине они будут это делать. А здесь просто получилось - отработка тренировок. Не актуальные соревнования. Даже неопытным взглядом это видно. Уверен, что места были распределены заранее.

Молодцы!!

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 14:40.

Молодцы!!

одни тойоты

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 13:00.

одни тойоты

Объективность жюри оставляет

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 10:18.

Объективность жюри оставляет желать лучшего! Конечно, все ребята молодцы, показали свой профессионализм, но очевидно, что лидеры были намечены заранее, т.к. судьи к середине испытаний у некоторых лидирующих команд начали выискивать хоть какой-нибудь недочет. Результаты оказались полной неожиданностью. Пожелание к организаторам: приглашать действительно НЕЗАВИСИМОЕ жюри!А в общем, мероприятие классное, хотелось бы на следующий год увидеть что-то подобное!

Кто в жюри был?

Опубликовано Гость в 23 Август, 2017 - 18:11.

Кто в жюри был?

Мероприятие класс! Видеоролик

Опубликовано Гость в 22 Август, 2017 - 07:56.

Мероприятие класс! Видеоролик как всегда на высшем уровне! Поздравления лучшим из лучших! Молодежь города Барабинска, Центр культуры и досуга города Барабинска РУЛЯТ!!!

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