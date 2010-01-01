Кинотеатр "КОНТИНЕНТ": г. Барабинск, ул.Калинина, дом 5. Расписание сеансов с 1 по 4 января. ПЛЮС ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!

С НОВЫМ ГОДОМ! И ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!

Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!

Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!

Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.

Поздравление с Новым Годом! Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!