ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Зимние каникулы

Сотрудники ГИБДД провели в детском садике "Сказка" профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

ОБЕРЕГ. Юбилейный концерт

20 января в 18 часов в ДК города Куйбышева пройдёт юбилейный концерт ансамбля "Оберег". НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Художественная гимнастика. ВИДЕО!

В Куйбышеве проходят традиционные соревнования по художественной гимнастике "Рождественские встречи". ВИДЕО!

Фестиваль брейк-данс. ВИДЕО!

Съемочная группа СТУДИИ 101 рассказывает о брейк-данс фестивале И ТАНЦУЕТ ВАЛЬС!
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ПОГОДКА. Похолодание!

Предварительный прогноз погоды на ближайшие дни для Барабинска от Росгидромета

Новый Год ПО-НОВОМУ! ВИДЕО!

Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ ВСТРЕТИМ ЕГО ПО-НОВОМУ!
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ПОЙДЁМ В КИНО!

Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
г. Барабинск, ул.Калинина, дом 5. Расписание сеансов с 5 по 11 января. ПЛЮС ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!

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Kill a beat fest - 6

6 января в Спортивно-оздоровительном клубе г.Барабинска пройдет фестиваль Kill a beat fest - 6. БУДЕТ КРУТО!

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Новогодний подарок. ВИДЕО!

Жители первого квартала г.Куйбышева получили Новогодний подарок в виде долгожданной хоккейной коробки! ВИДЕО!

Куйбышев. Новый Год! ВИДЕО!

Куйбышев. Новый Год! Смотрите небольшой видеоролик!

С НОВЫМ ГОДОМ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
И ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!

Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!

Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!

Новогоднее дежавю

Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.

Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!

В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!

Поздравление с Новым Годом!

Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!

Внимание! ФОТОКОНКУРС!

Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!

Лучший MannequinChallenge

Подведены итоги конкурса видеороликов, объявленного в группе «Молодежь Новосибирской области» в социальной сети «Вконтакте».

Новогодняя сказка

ДК города Куйбышева порадовала детей и родителей шикарным новогодним представлением!

Что нас ждёт в 2017 году

Как изменится жизнь в 2017 году: коротко о законах, вступающих в силу

Ностальгия...

25 лет назад, 25 декабря 1991 года, в 19 часов 38 минут по московскому времени, над Кремлём был спущен Советский флаг.

НОВОГОДНЯЯ ПОГОДКА

Предварительный прогноз погоды для Барабинска на Новый Год от Росгидромета
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