Кинотеатр "КОНТИНЕНТ": г. Барабинск, ул.Калинина, дом 5. Расписание сеансов с 12 по 18 января.

ПЬЯНСТВУ - БОЙ! Судя по жалобам, несмотря на то, что Виктор Функ находится под арестом - дело его живёт! А, возможно, и процветает...