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Зимние каникулы
Сотрудники ГИБДД провели в детском садике "Сказка" профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
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ОБЕРЕГ. Юбилейный концерт
20 января в 18 часов в ДК города Куйбышева пройдёт юбилейный концерт ансамбля "Оберег". НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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Художественная гимнастика. ВИДЕО!
В Куйбышеве проходят традиционные соревнования по художественной гимнастике "Рождественские встречи". ВИДЕО!
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Фестиваль брейк-данс. ВИДЕО!
Съемочная группа СТУДИИ 101 рассказывает о брейк-данс фестивале И ТАНЦУЕТ ВАЛЬС!
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ПОГОДКА. Похолодание!
Предварительный прогноз погоды на ближайшие дни для Барабинска от Росгидромета
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Новый Год ПО-НОВОМУ! ВИДЕО!
Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ ВСТРЕТИМ ЕГО ПО-НОВОМУ!
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ПОЙДЁМ В КИНО!
Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
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Kill a beat fest - 6
6 января в Спортивно-оздоровительном клубе г.Барабинска пройдет фестиваль Kill a beat fest - 6. БУДЕТ КРУТО!
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Новогодний подарок. ВИДЕО!
Жители первого квартала г.Куйбышева получили Новогодний подарок в виде долгожданной хоккейной коробки! ВИДЕО!
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Куйбышев. Новый Год! ВИДЕО!
Куйбышев. Новый Год! Смотрите небольшой видеоролик!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ ГОДОМ!
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Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!
Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!
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Новогоднее дежавю
Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.
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Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!
В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!
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Поздравление с Новым Годом!
Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!
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Внимание! ФОТОКОНКУРС!
Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!
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Лучший MannequinChallenge
Подведены итоги конкурса видеороликов, объявленного в группе «Молодежь Новосибирской области» в социальной сети «Вконтакте».
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Новогодняя сказка
ДК города Куйбышева порадовала детей и родителей шикарным новогодним представлением!
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Что нас ждёт в 2017 году
Как изменится жизнь в 2017 году: коротко о законах, вступающих в силу
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Ностальгия...
25 лет назад, 25 декабря 1991 года, в 19 часов 38 минут по московскому времени, над Кремлём был спущен Советский флаг.
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НОВОГОДНЯЯ ПОГОДКА
Предварительный прогноз погоды для Барабинска на Новый Год от Росгидромета
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