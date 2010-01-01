ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

С НОВЫМ ГОДОМ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
И ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!

ПОЙДЁМ В КИНО!

Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
г. Барабинск, ул.Калинина, дом 5. Расписание сеансов с 1 по 4 января. ПЛЮС ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!

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Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!

Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!

Новогоднее дежавю

Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.

Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!

В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!

Поздравление с Новым Годом!

Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!

Новый Год ПО-НОВОМУ!

Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ ЕГО ПО-НОВОМУ!

Внимание! ФОТОКОНКУРС!

Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!

Лучший MannequinChallenge

Подведены итоги конкурса видеороликов, объявленного в группе «Молодежь Новосибирской области» в социальной сети «Вконтакте».

Новогодняя сказка

ДК города Куйбышева порадовала детей и родителей шикарным новогодним представлением!

Что нас ждёт в 2017 году

Как изменится жизнь в 2017 году: коротко о законах, вступающих в силу

Ностальгия...

25 лет назад, 25 декабря 1991 года, в 19 часов 38 минут по московскому времени, над Кремлём был спущен Советский флаг.

НОВОГОДНЯЯ ПОГОДКА

Предварительный прогноз погоды для Барабинска на Новый Год от Росгидромета

MAXFIT вручил подарки. ВИДЕО!

Фитнес-клуб MAXFIT подвел итоги Новогодней акции и вручил подарки победителям! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Дед Мороз напомнил о ПДД

Дед Мороз напомнил юным жителям с.Здвинск о необходимости соблюдать правила дорожного движения

Родительское собрание

Сотрудники ГИБДД с.Здвинск участвуют в родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях

Пресс-конференция В.Путина

В Москве прошла традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина. Кто не смог посмотреть - смотрите!

Пресс-конференция Главы. ВИДЕО!

Главы города Куйбышева Алик Андронов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!

Туристический клуб "Белки". ВИДЕО!

Туристическому клубу "Белки" Куйбышевского Дома детского творчества исполнился один год. Рассказывает Анастасия Новицкая

СТУДИЯ 101. А у нас всё пучком!

Информационно-познавательный, музыкально-развлекательный видеопроект школы №3 города Барабинска.

СТО СибирьService

В Барабинске открылась новая Станция технического обслуживания автомобилей.
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