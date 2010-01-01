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С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОЙДЁМ В КИНО!
Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
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Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!
Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!
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Новогоднее дежавю
Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.
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Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!
В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!
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Поздравление с Новым Годом!
Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!
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Новый Год ПО-НОВОМУ!
Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ ЕГО ПО-НОВОМУ!
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Внимание! ФОТОКОНКУРС!
Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!
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Лучший MannequinChallenge
Подведены итоги конкурса видеороликов, объявленного в группе «Молодежь Новосибирской области» в социальной сети «Вконтакте».
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Новогодняя сказка
ДК города Куйбышева порадовала детей и родителей шикарным новогодним представлением!
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Что нас ждёт в 2017 году
Как изменится жизнь в 2017 году: коротко о законах, вступающих в силу
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Ностальгия...
25 лет назад, 25 декабря 1991 года, в 19 часов 38 минут по московскому времени, над Кремлём был спущен Советский флаг.
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НОВОГОДНЯЯ ПОГОДКА
Предварительный прогноз погоды для Барабинска на Новый Год от Росгидромета
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MAXFIT вручил подарки. ВИДЕО!
Фитнес-клуб MAXFIT подвел итоги Новогодней акции и вручил подарки победителям! СМОТРИТЕ ВИДЕО!
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Дед Мороз напомнил о ПДД
Дед Мороз напомнил юным жителям с.Здвинск о необходимости соблюдать правила дорожного движения
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Родительское собрание
Сотрудники ГИБДД с.Здвинск участвуют в родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях
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Пресс-конференция В.Путина
В Москве прошла традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина. Кто не смог посмотреть - смотрите!
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Пресс-конференция Главы. ВИДЕО!
Главы города Куйбышева Алик Андронов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!
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Туристический клуб "Белки". ВИДЕО!
Туристическому клубу "Белки" Куйбышевского Дома детского творчества исполнился один год. Рассказывает Анастасия Новицкая
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СТУДИЯ 101. А у нас всё пучком!
Информационно-познавательный, музыкально-развлекательный видеопроект школы №3 города Барабинска.
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СТО СибирьService
В Барабинске открылась новая Станция технического обслуживания автомобилей.
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