20 января в 18 часов в ДК города Куйбышева пройдёт юбилейный концерт ансамбля "Оберег". НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Съемочная группа СТУДИИ 101 рассказывает о брейк-данс фестивале И ТАНЦУЕТ ВАЛЬС! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

В Куйбышеве проходят традиционные соревнования по художественной гимнастике "Рождественские встречи". ВИДЕО!

ПОГОДКА. Похолодание! Предварительный прогноз погоды на ближайшие дни для Барабинска от Росгидромета