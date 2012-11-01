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Ансамбль "Оберег". ВИДЕО!
20 января в 18 часов в ДК города Куйбышева пройдёт юбилейный концерт ансамбля "Оберег".
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Рождественский концерт
В ДК города Куйбышева прошел большой Рождественский концерт. СМОТРИТЕ ВИДЕО!
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Основные причины ДТП
Превышение скорости и пьянство – основные причины дорожно-транспортных происшествий.
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ПОЙДЁМ В КИНО!
Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
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ПЬЯНСТВУ - БОЙ!
Судя по жалобам, несмотря на то, что Виктор Функ находится под арестом - дело его живёт! А, возможно, и процветает...
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Откровения Барабинска
Впервые! Дискотека в стиле паблика "Откровения Барабинска"! Будет весело, интересно и, конечно, будет много танцев!
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СТО СибирьService
В Барабинске открылась новая Станция технического обслуживания автомобилей.
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Зимние каникулы
Сотрудники ГИБДД провели в детском садике "Сказка" профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
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Художественная гимнастика. ВИДЕО!
В Куйбышеве проходят традиционные соревнования по художественной гимнастике "Рождественские встречи". ВИДЕО!
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Фестиваль брейк-данс. ВИДЕО!
Съемочная группа СТУДИИ 101 рассказывает о брейк-данс фестивале И ТАНЦУЕТ ВАЛЬС!
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ПОГОДКА. Похолодание!
Предварительный прогноз погоды на ближайшие дни для Барабинска от Росгидромета
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Новый Год ПО-НОВОМУ! ВИДЕО!
Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ ВСТРЕТИМ ЕГО ПО-НОВОМУ!
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Kill a beat fest - 6
6 января в Спортивно-оздоровительном клубе г.Барабинска пройдет фестиваль Kill a beat fest - 6. БУДЕТ КРУТО!
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Новогодний подарок. ВИДЕО!
Жители первого квартала г.Куйбышева получили Новогодний подарок в виде долгожданной хоккейной коробки! ВИДЕО!
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Куйбышев. Новый Год! ВИДЕО!
Куйбышев. Новый Год! Смотрите небольшой видеоролик!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ ГОДОМ!
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Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!
Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!
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Новогоднее дежавю
Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.
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Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!
В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!
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Поздравление с Новым Годом!
Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!
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Внимание! ФОТОКОНКУРС!
Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!
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