ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Ансамбль "Оберег". ВИДЕО!

20 января в 18 часов в ДК города Куйбышева пройдёт юбилейный концерт ансамбля "Оберег".
СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Рождественский концерт

В ДК города Куйбышева прошел большой Рождественский концерт. СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Основные причины ДТП

Превышение скорости и пьянство – основные причины дорожно-транспортных происшествий.

ПОЙДЁМ В КИНО!

Кинотеатр "КОНТИНЕНТ":
г. Барабинск, ул.Калинина, дом 5. Расписание сеансов с 12 по 18 января.

  • 51413 просмотров

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

Судя по жалобам, несмотря на то, что Виктор Функ находится под арестом - дело его живёт! А, возможно, и процветает...

Откровения Барабинска

Впервые! Дискотека в стиле паблика "Откровения Барабинска"! Будет весело, интересно и, конечно, будет много танцев!

СТО СибирьService

В Барабинске открылась новая Станция технического обслуживания автомобилей.

Зимние каникулы

Сотрудники ГИБДД провели в детском садике "Сказка" профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

Художественная гимнастика. ВИДЕО!

В Куйбышеве проходят традиционные соревнования по художественной гимнастике "Рождественские встречи". ВИДЕО!

Фестиваль брейк-данс. ВИДЕО!

Съемочная группа СТУДИИ 101 рассказывает о брейк-данс фестивале И ТАНЦУЕТ ВАЛЬС!
СМОТРИТЕ ВИДЕО!

ПОГОДКА. Похолодание!

Предварительный прогноз погоды на ближайшие дни для Барабинска от Росгидромета

Новый Год ПО-НОВОМУ! ВИДЕО!

Старшее поколение решило - хватит встречать Новый Год как всегда! МЫ ВСТРЕТИМ ЕГО ПО-НОВОМУ!
СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Kill a beat fest - 6

6 января в Спортивно-оздоровительном клубе г.Барабинска пройдет фестиваль Kill a beat fest - 6. БУДЕТ КРУТО!

  • 1109 просмотров

Новогодний подарок. ВИДЕО!

Жители первого квартала г.Куйбышева получили Новогодний подарок в виде долгожданной хоккейной коробки! ВИДЕО!

Куйбышев. Новый Год! ВИДЕО!

Куйбышев. Новый Год! Смотрите небольшой видеоролик!

С НОВЫМ ГОДОМ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
И ПУСТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!

Евгения Гордымова. НОВЫЙ ГОД!

Евгения Гордымова поздравляет всех с Новым годом и дарит добрую новогоднюю песню! СМОТРИТЕ ВИДЕО!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Глава города Куйбышева Алик Андронов и Председатель Совета депутатов Елена Яблокова поздравляют с Новым Годом!

Новогоднее дежавю

Под самый Новый год Виктора Функа вновь отправили под домашний арест.

Детский сад №161. НОВЫЙ ГОД!

В детском саду №161 ОАО "РЖД" прошли новогодние утренники. Было очень весело, здорово и увлекательно!

Поздравление с Новым Годом!

Директор МКУ "ФК и С" Хайрулла Избасаров поздравляет коллег, спортсменов и ветеранов спорта с Новым Годом!

Внимание! ФОТОКОНКУРС!

Государственный природный заказник Кирзинский приглашает к участию в фотоконкурсе!
RSS-материал



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.